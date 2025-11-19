Headscon Acre 2025 inicia programação com destaque para tecnologia e economia criativa





A quarta edição do Headscon Acre 2025 teve início na manhã desta terça-feira, 18, com uma coletiva de imprensa, no auditório do Sesi Bosque, em Rio Branco. Os organizadores do evento apresentaram a programação e os resultados do maior evento de inovação, games e economia criativa da Região Norte.

A iniciativa é realizada em parceria com o governo do estado, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) e Sesi, a programação segue até o dia 20 de novembro, reunindo oficinas, palestras, competições de games, maratonas de desenvolvimento e mostra de projetos.

Nesta edição, o evento dá destaque ao caráter educativo, oferecendo atividades para todas as classes e idades, com foco no desenvolvimento de competências e na inserção de jovens no mercado criativo e tecnológico. Durante a coletiva, Marcelo Minutti, curador e professor da área de tecnologia, destacou o crescimento do programa e sua capacidade de transformar vidas.

“Quando olhamos para esses três anos, vemos números: mais de 13 mil pessoas passaram pelas trilhas formativas e alcançamos quase 300 mil pessoas no digital. Mas o mais importante são as histórias. Pessoas que nunca imaginaram trabalhar com games desenvolveram projetos, aprenderam a fazer programação, viajaram para a Alemanha, conheceram grandes eventos mundiais e descobriram novas possibilidades de futuro”, destacou Minutti.

Minutti lembrou que o DNA do Headscon é essencialmente formativo, oferecendo trilhas, oficinas, mentorias e experiências práticas que desenvolvem competências técnicas e criativas, desde programação até confecção de fantasias para cosplay.

Olímpio Neto, desenvolvedor de games e palestante do evento, falou sobre o papel estratégico da indústria de games para o desenvolvimento sustentável da região:

“Temos pouca exposição à ideia de que existe um negócio por trás dos games. A Amazônia precisa encontrar novas formas de movimentar sua economia preservando a floresta. O Headscon entrega isso: formação, aceleração e oportunidades reais. Não existe um evento similar no Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, entregando tanto valor”, ressaltou Olímpio.

De acordo com o Olímpio, nas três edições, mais de 50 jovens foram alcançados e que alguns vencedores viajaram para a Alemanha com tudo pago, experimentando a realidade dos maiores eventos de games do mundo.

Os desenvolvedores de game do Acre André Siqueira e Vinicius Barros fazem parte de uma equipe com oito integrantes que criaram o jogo Carbon Zero.

“É um jogo onde tem o objetivo atravessar um cenário sem ser percebido e pra coletar informações e poder assim progredir na história do jogo. A maioria da nossa equipe é formada por alunos da Ufac e Ifac. Já tivemos a oportunidade de viajar para Vitória/Espírito Santo, onde participamos do evento da Hadscon de lá”, destacou Siqueira.

Taciana Neto Leme, coordenadora-geral de fortalecimento de capacidades dos entes federados do MIDR, reforçou que o evento está alinhado às políticas nacionais de desenvolvimento.

“Acreditamos na economia criativa como instrumento para reduzir desigualdades sociais e regionais. Historicamente, o setor de games é concentrado no eixo Rio-São Paulo. Com iniciativas como o Headscon, ampliamos oportunidades para jovens da Amazônia, gerando renda e novas perspectivas profissionais”, destacou Leme.

Ítala Mota, comerciante de artigos geeks, conta que é a terceira vez que participa do evento, mas com o estande é a segunda vez.

“Trouxe a minha loja pro evento e gosto muito de fazer parte desse mundo nerd tanto gamer quanto anime e a gente consegue trazer produtos de cada público e alguns as pessoas conseguem relembrar a sua infância em muitas coisas, então é muito divertido participar desses eventos e financeiramente estou conseguindo muitos clientes, mesmo que a gente não faça uma venda grande as pessoas pegam nosso contato, aí já conhece vai lá na minha loja e isso para mim é ótimo, ter essa visibilidade”, relata Mota.

Ana Paula Rocha, CEO da Headscon, disse que o evento conta com o apoio do senador Márcio Bittar, que garantiu continuidade das ações e anunciou que, no próximo ano, será instalado um hub físico do Headscon no Acre, possibilitando formação contínua e permanente ao longo do ano.

“O Acre entendeu que games também são cultura, educação e futuro. O que começou como um evento local virou uma plataforma de inovação que inspira ações em outros estados. Nesta edição teremos desenvolvimento de jogos para administração pública: mais de R$ 300 mil em premiações no programa GovTech, que selecionou desafios reais do governo que podem ser solucionados por meio de jogos. Em breve, será lançado edital para desenvolvimento de seis novos games para uso público”, destacou.

A mostra de projetos desenvolvidos ao longo do ano estará disponível ao público nos próximos dias, e a equipe anunciou que, em 2026, será realizada uma grande exposição com os jogos produzidos nas trilhas formativas desta edição.

Para conhecer a programação completa do Headscon Acre 2025, acesse o site: https://gamecon.games/

