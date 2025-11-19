Noticias da Fonteira

Procuradoria-Geral do Acre promove roda de conversa com servidores em alusão ao Dia da Consciência Negra

nov 19, 2025


Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a Procuradoria-Geral do Acre (PGE/AC), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou, nesta quarta-feira, 19, uma roda de conversa intitulada Papo de Consciência com servidores.

Atividade também destacou a relevância dos marcos regulatórios que orientam a promoção da igualdade racial no Brasil. Foto: Thennyson Passos/PGE

Reafirmando o compromisso da instituição com a construção de um ambiente institucional mais plural, igualitário e alinhado à defesa dos direitos fundamentais da população, o evento, realizado em conjunto com o Comitê de Promoção de Equidade, Diversidade e Bem-Estar Institucional, visou trazer reflexão, aprendizado e diálogo sobre igualdade racial, respeito à diversidade e combate ao preconceito.

O coordenador do Comitê, Inauã Rodrigues, reforçou a importância da pauta para o fomento permanente de práticas de respeito e inclusão: “Ao discutir o tema com servidores, damos um passo concreto para que a instituição reconheça suas responsabilidades, fortaleça políticas antirracistas e garanta um ambiente de trabalho mais justo e acolhedor para todas as pessoas”.

Evento foi conduzido por Nilcéia Santos, chefe da Divisão de Promoção da Igualdade Racial da SEASDH. Foto: Thennyson Passos/PGE

O evento foi conduzido pela chefe da Divisão de Promoção da Igualdade Racial da SEASDH, Nilcéia Santos. “É muito importante que as instituições de governo façam este debate. O Acre tem 75% de negros e pardos, então a maioria da nossa população sofre algum tipo de violência. Precisamos unir forças no combate ao racismo”.

Servidora Raquel Lima: “Educação antirracista é imprescindível para o Acre e para o Brasil”. Foto: Thennyson Passos/PGE

A atividade também destacou a relevância dos marcos regulatórios que orientam a promoção da igualdade racial no Brasil. A servidora Raquel Lima avaliou que a palestra foi fundamental para difundir as normativas essenciais, como o Estatuto da Igualdade Racial e as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que tornaram obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino fundamental e médio do país.

“Uma educação antirracista é imprescindível para o Acre e para o Brasil, caminhando para a reflexão sobre reparação para com a população negra”, frisou.

