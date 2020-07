Henrique Maciel é exonerado do cargo de delegado-geral e Josemar Portes é nomeado

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 24, a exoneração do delegado José Henrique Maciel do cargo chefe da Polícia Civil. Em seu lugar, foi nomeado o delegado Josemar Moreira Portes, que a partir de hoje é o novo delegado-geral. A oficialização da troca de comando da polícia civil foi antecipada pelo ac24horas na noite da última quarta-feira, 22.

Maciel foi exonerado devido ter sido alvo de uma denúncia levada por um agente da Polícia Civil para a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio, do Ministério Público do Acre (MPAC), pela prática de “rachadinha”, que consiste no repasse por parte de um servidor público ou prestador de serviços da administração, de parte de sua remuneração ou lucro.