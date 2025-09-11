Homem cai de cavalo em Assis Brasil e é transferido em estado gravíssimo para o pronto-socorro de Rio Branco

Na tarde desta quarta-feira,10,Valdinei dos Reis Heráclito, de 44 anos, deu entrada no pronto-socorro de Rio Branco em estado gravíssimo. Valdinei sofreu um acidente de trabalho ao cair de um cavalo enquanto trabalhava em uma propriedade rural, que fica localizada a cerca de 32km do município de Assis Brasil.

Segundo relatos de familiares, Valdinei saiu em perseguição de um boi, descendo uma ladeira na propriedade rural para laça-lo, quando conseguiu laçar, o boi puxou o cavalo e o trabalhador ladeira abaixo.

Com a manobra, Valdinei foi lançado ao solo, ficando enganchado no cavalo, sendo arrastado alguns metros.

Populares levaram Valdinei por conta própria até o hospital de Assis Brasil. Após os primeiros atendimento, a equipe solicitou a transferência da vítima para a capital, a equipe do Aeromedico, atendeu a ocorrência, trazendo Valdinei entubado para o PS.

Valdinei teve um Traumatismo Craniano Grave e um edema na cabeça e uma fratura no cotovelo.

Seu quadro clínico é gravíssimo.

