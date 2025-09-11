Prefeitura de Brasiléia implanta sinalização de trânsito na cidade

Implantação de sinalização 🚦

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de Obras em parceria com o Governo do Estado via DETRAN, encontra-se instalando sinalizações em ruas e avenidas do município nesta quarta-feira 10 de setembro.

Essa ação é um pedido do prefeito Carlinhos do Pelado junto à presidente do Detran Taynara Martins e visa melhorar a segurança de pedestres e trafegabilidade de veículos no município, tendo em vista o grande fluxo no trânsito local.

Vale ressaltar que a cidade já conta com grande sinalização em diversos pontos.

