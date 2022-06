Homem é achado morto por familiares dentro de casa em ramal de Rio Branco

José Luma Siqueira, de 47 anos, foi achado morto na tarde desta quinta-feira (16) no Ramal do Canil, em Rio Branco. Segundo o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), os familiares acharam o do homem e acionaram a polícia.

Aparentemente, não havia sinais de violência na residência. Contudo, a polícia destacou que apenas a perícia vai conseguir constatar a causa da morte e o motivo.

Uma ambulância do Serviço de Ambulância Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e, inicialmente, constatou que Siqueira morreu de causa natural.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. A área foi isolada e as polícias Militar e Civil estiveram no local para atender a ocorrência.

