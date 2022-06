Homem é assassinado a tiros em calçada

Um homem, identificado como Lewis Rafael Calator, de 29 anos, foi morto a tiros, nesta quinta-feira (16) no bairro Tancredo Neves, zona Oeste de Boa Vista. Ninguém foi preso.

Testemunhas relataram à PM que a vítima estava na calçada quando dois homens chegaram em uma motocicleta e um deles atirou contra o homem.

Ainda conforme a PM, a dupla fugiu do local e seguiu sentido bairro Santa Teresa.

A equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à vítima. A morte foi constatada ainda no local.

A Perícia esteve no local e a equipe do Instituto de Medicina Legal (IML) fez a remoção do corpo.

O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial (DP) e será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1 RR

