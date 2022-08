Homem é morto por dupla em motocicleta no interior do Acre

Um homem que ainda não foi identificado, morreu na noite desse domingo (28) após ser atingido por disparo de arma de fogo. Crime aconteceu na cidade de Manoel Urbano, no interior do Acre. Conforme as informações da Polícia Militar da cidade (PM-AC), ele morreu no local mesmo antes de receber atendimento.

“Esse rapaz que foi a óbito tinha sido já abordado várias vezes pela polícia porque ele realmente tinha passagem. Duas pessoas em uma moto passaram e atiraram nele e foi a óbito”, disse o comandante da PM na cidade major Manoel Jorge.

O delegado responsável pelo caso, Leonardo Meyohas, disse que ainda tentam identificar a pessoa para dar andamento as investigações.

“Ainda está muito embrionário, tem que investigar, mas nesse primeiro momento, aparentemente não tem correlação com questão de briga de facções [relacionado a confusão registrada na sexta-feira]. A gente está tentando descobrir a identidade para prosseguir as investigações”, pontuou.

Nesse final de semana, pelo menos sete pessoas foram presas em Manoel Urbano, por envolvimento em um ataque próximo da delegacia da cidade, na noite de sexta (26). Um grupo armado atirou contra dois membros de uma facção rival e os comparsas deles correram para se abrigar na delegacia. Nesse primeiro ato, cinco pessoas foram presas, depois, mais dois também foram presos. O delegado disse que ainda não é possível apontar ligação entre esse ataque e a morte desse homem no domingo.

