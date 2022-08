Vigilante reage e mata preso monitorado com um tiro dentro de hospital no interior do Acre

Um vigilante reagiu uma investida de um homem armado com uma faca, dentro do Hospital de Sena Madureira, no interior do Acre e Rivelino Aguiar Espíndola acabou ao ser atingido com o tiro. Ele chegou a ser atendido, mas não resistiu.

O caso aconteceu na tarde desse domingo (28), quando Aguiar chegou na unidade armado com uma faca e tentou agredir o segurança e mesmo com a ordem de parar, ele seguiu com a tentativa, foi quando o profissional reagiu e efetuou um disparo contra ele, segundo informações da polícia.

“Ele tem várias passagens, inclusive era monitorado. Pela manhã, ele tentou contra a vida de um rapaz e a polícia foi atrás, tentou localizar, mas não conseguiu. Já à tarde, ele foi ao hospital. E a motivação é que ainda não está constatada porque requer investigação”, disse o comandante da Polícia Militar do Acre (PM-AC), Manoel Jorge.

O delegado Leonardo Meyohas disse ao g1 que o vigilante foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e liberado porque a legítima defesa ficou evidente, mas ele continua sendo investigado no inquérito policial.

“O cidadão que já é conhecido de boa parte dos moradores da cidade que possivelmente tem algum tipo de transtorno mental, partiu para cima do segurança segurando uma faca e o vigilante não teve outra alternativa a não ser desferir um tiro. O cidadão foi atendido porque já estava no hospital, mas morreu”, disse o delegado.

Ainda foi levantada a hipótese de que Aguiar teria entrado na unidade de saúde para atentar contra a vida do pai dele que estava internado. Mas, a polícia ainda não trabalha com esta possibilidade. Além disso, ele já tinha feito outro atentado, antes de chegar até o hospital.

“Isso é mera especulação porque o pai estava no hospital, mas não tem, até o momento como chegar a esta hipótese. Ele já tinha na mesma data atacado de forma similar uma outra pessoa que seria inquilino do próprio pai em um apartamento”, concluiu.

