Homem é sequestrado por membros de facção e é condenado pelo ‘tribunal do crime’

Luiz Paulo Ferreira Serafim, 34 anos, foi brutalmente espancado por membros de organização criminosa, na noite deste sábado (25), no km 3 da Estrada do Quixadá, região da parte alta de Rio Branco.

Segundo informação da polícia, Luiz Paulo é acostumado a fazer pequenos furtos para alimentar o vício em drogas. Com isso, uma organização criminosa ordenou que o homem recebesse uma “disciplina”, no caso, ele foi sequestrado e levado para uma estrada próximo a uma ponte de madeira, onde foi amarrado em uma área meio que deserta, local onde a vítima foi espancada brutalmente, a golpes de ripas, socos e chutes. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Um grupo de evangélicos que havia acabado de sair de uma igreja passava pela ponte quando ouviu o pedido de socorro de Luiz Paulo, que foi ajudado e em seguida foi acionada uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e constataram uma fratura no braço direito, na perna direita e várias escoriações pelo corpo, em seguida, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp