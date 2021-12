Briga por causa de mulher resulta em um esfaqueado e outro preso

Francisco Lima da Silva, 34 anos, foi esfaqueado nas costas na tarde desta sexta-feira (24), próximo a ponte São Francisco, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

A vítima relatou à polícia que estava usando drogas com o autor que é monitorado identificado como Evandrius Azevedo Vanderlei. O casal acabou se desentendendo e iniciou uma discussão pois Francisco teria beijado a ex-companheira de Evandrius.

Após a discussão e com os ânimos exaltados, Evandrius, em posse de uma faca, desferiu um golpe nas costas da vítima, que foi atingida na região das costas. Francisco ainda conseguiu correr e pediu ajuda a populares em uma distribuidora, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O autor do crime fugiu do local.

Os socorristas do Samu prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisco ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do autor do crime e realizaram ronda na região, tendo êxito na prisão do monitorado Evandrius, que confessou a polícia que estava usando drogas com Francisco e que teria ferido ele por ter ficado com sua ex-companheira.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp