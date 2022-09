Homem morre no PS após capotar veículo na BR-364

O motorista Edson Custódio Ferreira, de 57 anos, morreu no pronto-socorro de Rio Branco, na tarde desta quinta-feira (1), após um grave acidente de trânsito que aconteceu no km 85, da BR-364, próximo ao município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Edson estava com a esposa e outra pessoa, trafegando pela rodovia, quando acabou acontecendo o capotamento. Não há informações sobre como o acidente aconteceu, mas segundo populares que socorreram as vítimas, foi um acidente muito grave.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Acrelândia, que esteve no local e levou as vítimas até a Unidade Mista de Saúde da Vila Campinas, onde foram avaliadas pelo médico plantonista e a ambulância de suporte avançado do Samu foi acionada. A ambulância foi até a Vila e levou Edson, em estado gravíssimo, ao PS da capital, onde ele deu entrada com vida, mas não resistiu ao ferimentos e morreu horas depois.

Segundo um médico do Samu, Edson teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssimo. O corpo da vítima foi levado para a Sede do Instituto Médico Legal (IML), para serem realizados os exames cadavéricos.

As outras vítimas que haviam ficado na Vila Campinas foram encaminhados para o Hospital Ary Rodrigues, no município de Senador Guiomard, em estado de saúde estável.

