Iapen encerra ciclo de grupo reflexivo com autores de violência doméstica acompanhados pela Central de Alternativas Penais de Rio Branco

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), por meio da Central de Alternativas Penais de Rio Branco (Ciap), encerrou mais um ciclo de grupo reflexivo para autores de violência doméstica nesta segunda-feira, 19. Os grupos são realizados com o intuito de reduzir a violência doméstica.

Com a participação de 12 homens, o ciclo foi composto por 10 encontros, com o objetivo de promover o autoconhecimento, a responsabilização e a transformação de comportamentos dos participantes. Desde 2019, a Ciap de Rio Branco já atendeu 489 autores de violência doméstica.

A Justiça decide quem deve participar dos grupos reflexivos, como R.S.N, que acompanhou os 10 encontros. “A respeito da depressão e da ansiedade, prestei bastante atenção. Fui me observando mais, e isso fez com que eu mudasse algumas coisas, no decorrer das palestras. Eu me estressava bastante com coisa que não valia a pena, coisa muito besta, que eu não deveria nem dar importância. Hoje estou mais tranquilo, consigo ver a situação melhor”, afirma.

A assistente social da Ciap de Rio Branco, Luziane Ramos, que conduziu os encontros, ressalta que a reincidência dos autores que passam pelos grupos reflexivos é baixa: “O grande desafio é reduzir o número de casos de violência contra a mulher. E esses grupos estão dando resultado, porque a gente quase não tem números desses autores voltando aqui para nós, para cumprir essas palestras”.

Durante os encontros são abordadas diversas temáticas que podem impactar em comportamentos violentos, é o que explica a estudante de Psicologia, que acompanhou as palestras, Amanda Oliveira: “A criança que nasce em um lar disfuncional acaba normalizando isso, trazendo isso para a vida adulta. Então, durante os encontros, a gente abordou temas como o uso abusivo de álcool e drogas, os reflexos dos traumas na vida deles. Um dos assuntos que mais chamou a atenção deles foi sobre as justificativas e narrativas de homens autores de violência, porque muitos deles chegam aqui revoltados, achando que foram injustiçados”.

