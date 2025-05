Nota de pesar pelo falecimento do jornalista e escritor Jairo Carioca

Recebi, com profunda tristeza, a notícia do falecimento do jornalista e escritor Jairo Carioca, que estava no Rio de Janeiro a trabalho, cumprindo agenda da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.

Jairo deixa um legado de compromisso com a informação e, principalmente, com o registro da história e da memória da doutrina do Daime, da qual era seguidor.

Minhas condolências à sua filha, Fernanda Morais Carioca, e ao neto, João Miguel Carioca da Silva. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos.

Gladson Camelí

Governador do Estado do Acre

