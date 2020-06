Ibama autoriza realização de processo seletivo no AC em caráter de emergência

O Governo Federal autorizou nesta quarta-feira (17) a realização de uma processo seletivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com vagas para o Acre.

As vagas são para os cargos de Brigadista, Chefe de Esquadrão e Chefe de Brigada, nas categorias brigada normal, brigada especializada e servidor de brigada. No Estado, estes profissionais serão lotados em Sena Madureira e Brasileia.

São 1.481 profissionais que devem ser contratados em caráter temporário e emergencial, desde que já tenham atuado como brigadistas em anos anteriores.

De acordo com a portaria interministerial de nº 13.378, o objetivo é o de selecionar os candidatos para começarem a atuar a partir do mês de junho de 2020.

As oportunidades são para o Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O objetivo das contratações é o de prevenir/combater os incêndios florestais durante a seca de junho a outubro.

O contrato é válido por seis meses, considerando a situação de emergência ambiental. É possível que seja prorrogado até o limite de dois anos.

A íntegra dos Editais, com indicação do quantitativo de vagas, período de inscrição, critérios de seleção e outras informações serão disponibilizadas no link: https://www.ibama.gov.br.

