Diretor do Iteracre, Dêda, representa o governo na posse da coordenadora do núcleo de educação de Brasileia, Vilma Gali

O Diretor do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Dêda Amorim, participou na manhã desta quarta-feira (17) da posse da nova coordenadora do núcleo de Educação do município de Brasileia, Vanilda Barbosa Galli, mais conhecida como Vilma Galli.

Além de Dêda (que esteve representando o Governo do Estado), a atividade contou com a participação de outras autoridades, dentre elas: Prefeita Fernanda Hassem; Secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio; Vereador Joelso Pontes; ex-vereador e presidente da Câmara, Vagner Galli e vários professores.

A solenidade aconteceu na sede do núcleo, localizado na rua Benjamin Constant, nº 64, em Brasiléia. Acredita-se que esta é uma ótima escolha em virtude da experiência que a professora Vilma Galli adquiriu ao longo de seu trabalho desenvolvido na educação do município, inclusive, Vilma foi diretora da maior escola estadual de Brasileia.

“Nós estamos muito felizes e confiante com a nomeação da nossa amiga Vilma Galli, ela que é uma pessoa muito competente e responsável e com certeza vai fazer a educação evoluir assim como o seu trabalho desenvolvido ao longo de sua carreira, a Vilma sempre atuou na área da educação, então acreditamos que tudo dará certo, desejamos a ela tudo de bom nessa nova jornada em que acreditamos que ela vai tirar de letra”, destacou Dêda.

