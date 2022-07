IEPTEC oferece vagas em cursos para a população

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) Dom Moacyr, junto ao Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em sua nova denominação Novos Caminhos, está com inscrições abertas para educandos em diversos cursos na área da construção civil.



São cursos de qualificação profissional de curta duração, de 2 a 3 meses, estando sujeitos a prorrogação, e serão realizados na modalidade presencial subsequente.



Os cursos são: Ajudante de Obras (2 turmas com 30 vagas cada), Pedreiro em Alvenaria (1 turma com 30 vagas), Pedreiro em Alvenaria Estrutural (1 turma com 30 vagas), Pedreiro de Revestimento de Argamassa (1 turma com 30 vagas), somando 120 vagas, e a escolaridade exigida é o ensino fundamental completo.

O Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) responsável pela execução dos cursos é o Cept em serviços da rede Ieptec, Campos Pereira.



As inscrições estão abertas desde o dia 20 de julho, e se estenderão até o dia 26 do mesmo mês (exceto no sábado e domingo), e estão acontecendo apenas de forma presencial.



Os candidatos interessados em realizar a inscrição devem comparecer ao Cept de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício localizado na Cidade do Povo (Avenida Afif Arão, s/n, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h), munidos de cópias do RG, CPF, comprovantes de escolaridade (declaração ou histórico), de endereço e do CadÚnico (caso tenha registro).



A forma de seleção será por ordem de inscrição, e as listas com os nomes dos candidatos selecionados estão previstas para serem divulgadas no dia 29/07/22, na plataforma do Ieptec no endereço eletrônico: ead.ieptec.ac.gov.br, e a previsão de início das aulas é em 01/08/22 nas dependências da Escola Profª Cristina Maia, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

