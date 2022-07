Uso de máscara e carteira de vacinação são obrigatórios em eventos e escolas do Acre, determina decreto

Volta a ser obrigatório no Acre o uso de máscara em escolas e eventos culturais, além da exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 completo. É o que determina o governo do Acre em decreto publicado na edição desta segunda-feira (25) do Diário Oficial do Estado (DOE).

As medidas preventivas contra a doença foram recomendadas pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no último dia 8 de julho. O decreto tem validade por 30 dias.

Conforme o documento, em eventos sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares, destinados a público superior a 300 pessoas, com ou sem assento, é obrigatória a exigência:

de comprovante de esquema vacinal completo para acesso; e

do uso de máscara durante o tempo de permanência e circulação.

quem não levar a carteira de vacina, deve apresentar resultado negativo de teste antígeno para Covid-19 realizado nas 24h anteriores ao evento.

Além dos eventos e escolas, o uso da proteção facial também é obrigatório para trabalhadores que manuseiam alimentos. Atualmente, a máscara era obrigatória somente em estabelecimentos de saúde públicos e privados e nos meios de transporte coletivo de passageiros.

A máscara é dispensada a crianças menores de cinco anos de idade, pessoas diagnosticadas com transtornos psicossociais ou que tenham prescrição médica contraindicando o acessório.

É considerado esquema vacinal completo:

Crianças de 5 a 11 anos devem comprovar ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid;

Adolescentes e jovens de 12 a 17 anos devem apresentar comprovante de duas doses do imunizante;

Já pessoas com idade acima de 18 anos devem comprovar esquema vacinal com três doses.

Ainda segundo o decreto, a fiscalização quanto ao cumprimento das medidas vai ficar a cargo dos órgãos municipais e estaduais.

Aumento de casos de Covid

Asmedidas recomendadas consideram o aumento nos casos de Covid e visam a segurança da saúde da população. Apenas em julho, já são 13.848 casos novos da doença confirmados. Número é bem maior do que o registrado durante todo o mês de junho, quando foram 1.084 infectados.

Além disso, o Acre chegou a ficar dois meses sem registrar mortes pela Covid, mas em junho voltou a ter os registros e óbitos. Nos 20 dias de julho, foram seis mortos pela doença.

Ainda de acordo com a avaliação do Comitê, o aumento no número de casos de Covid e síndromes gripais acendeu o alerta para evitar que o número de casos aumente ainda mais. O estado tem 12 mortes por Síndromes Gripais Agudas Graves registradas.

A Rede de Urgência e Emergência do Estado afirma que embora haja crescimento no número de novos casos, a hospitalização segue baixa.

