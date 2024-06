Imac realiza mutirão para abertura de processo de licenciamento ambiental no Alto Acre

Por Agência Acre

O governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), realiza de terça-feira, 18, a quinta, 20, um mutirão para abertura de processo de licenciamento ambiental da cadeia produtiva de aves e suínos no Alto Acre.

Voltado para os produtores rurais da cadeia produtiva de aves e suínos dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, o mutirão será realizado das 7h às 14h, no Núcleo do Imac – Representação Alto Acre, localizado na Rua Dois de Novembro, n° 110, Bairro Raimundo Chaar, em Brasileia.

No mês de maio, o presidente do Imac, André Hassem, e o chefe da Divisão de Uso do Solo, o engenheiro agrônomo Alessandro Amaral, estiveram reunidos com os membros da Cooperativa de Agricultores do Alto Acre (Coopaltoacre), e o mutirão foi uma das reivindicações feitas pelos cooperados.

“Esse é um dos principais compromissos da nossa gestão, a celeridade nos processos de licenciamento. As licenças dos produtores rurais do Alto Acre estão vencendo e realizar o mutirão em Brasileia vai diminuir os gastos para esses produtores”, afirmou o presidente.

A equipe da Divisão de Uso do Solo irá acompanhar a abertura da renovação dos processos de licenciamento ambiental e já realizar a vistoria técnica nas granjas. A análise dos processos será efetuada na capital.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp