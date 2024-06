Homem é morto com um tiro na perna após ter casa alvejada em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Um homem identificado como Raimundo Gonçalves da Silva, de 33 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 17, após ser atingido por um tiro na sua perna enquanto estava deitado em sua cama.

O fato ocorreu no Bairro Leonardo Barbosa durante a madrugada, quando suspeitos passaram pela casa e efetuaram disparos do lado de fora. Raimundo deveria estar deitado quando um dos disparos atingiu a perna esquerda e o projétil teria subido pela região escrotal e atingiu a artéria femoral.

Devido a cena encontrada no local, o delegado juntamente com seus investigadores leva a crer a vítima teria se arrastado do quarto até o banheiro e tentado estancar a hemorragia. Infelizmente, devido a perca de sangue e sem um atendimento no momento, Raimundo sangrou até sua morte.

Vítima foi encontrado nu da cintura pra baixo com o ferimento na perna esquerda.

O corpo foi encontrado graças a um vizinho que estranhou a casa estar fechada, uma vez que o mesmo teria se mudado recentemente e era muito ativo. Ao procurar saber se estava em casa, viram rastro de muito sangue pelo chão e acionaram as autoridades policiais e socorristas, que apenas atestaram a morte no local.

Segundo o delegado Erick Maciel, foi levantado que a vítima era novo no bairro e a casa havia sido ocupada por faccionados anteriormente, o que leva a crer que o homem tenha sido alvo por engano, já que o mesmo não tem histórico de envolvimento com grupos criminosos.

O corpo foi retirado do local pela equipe técnica do Instituto Médico Legal – IML, para ser levado à Capital, onde passará por exames forense e para depois ser liberado aos parentes.

O caso está em aberto podendo ter mais desdobramento a qualquer momento.

