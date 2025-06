Jarude abre processo seletivo com duas vagas para sua equipe

O deputado estadual Emerson Jarude anunciou na tarde desta quarta-feira (4) a abertura de um novo processo seletivo para contratar dois profissionais que irão compor sua equipe.

Esta não é a primeira vez que Jarude recorre à seleção pública para formar seu time. Desde sua primeira eleição, em 2016, quando foi eleito vereador de Rio Branco, ele adota esse modelo como forma de garantir transparência e meritocracia. Na ocasião, disponibilizou quatro vagas. Ao assumir o mandato como deputado estadual, repetiu o processo, preenchendo mais duas vagas. Agora, reforça sua equipe com mais duas oportunidades.

As vagas são para Assessor de Comunicação e Comunidades Digitais e para Social Media / Produtor de Conteúdo. Ambas exigem perfil dinâmico, proatividade e alinhamento com os princípios de comunicação digital, além de compromisso com a atuação parlamentar.

Confira os detalhes das vagas:

Assessor de Comunicação e Comunidades Digitais

Requisitos:

Boa comunicação escrita e oral;

Organização e senso de prioridade;

Noções básicas de design (Canva, Photoshop ou similares);

Conhecimento em redes sociais e atendimento ao público;

Desejável experiência em eventos ou mobilização comunitária.

Social Media / Produtor de Conteúdo

Requisitos:

Noções de edição de vídeos e design básico;

Domínio de storytelling;

Conhecimento no manuseio de equipamentos de captação (celular, câmera, entre outros).

O processo seletivo reforça o compromisso do deputado Emerson Jarude com uma gestão moderna, transparente e baseada em critérios técnicos. “Desde meu primeiro mandato, acredito que os cargos públicos devem ser ocupados por quem tem competência, disposição e acredita no trabalho que realizamos”, destacou Jarude.