Jarude sobe na garupa de moto e entrega pizzas para vencedora de sorteio

ASSESSORIA

Na noite deste sábado (31), Jarude fez pessoalmente a entrega de três pizzas para Vanizete, vencedora do “JarubandZ da Sorte”, um sorteio promovido entre os apoiadores que acompanham seu trabalho nas redes.

A ideia do sorteio surgiu de forma despretensiosa há pouco mais de uma semana, como um gesto para estreitar os laços com quem acredita no mandato. Antes disso, o deputado já havia distribuído a famosa JarubandZ, pulseira com os dizeres “Nossa Terra, Nosso Futuro, Nossa Missão”, símbolo dos pilares que guiam sua atuação política e do sentimento de quem faz parte do chamado Time Jarude.

Inicialmente, o prêmio seria dois ingressos para um show nacional que aconteceu no sábado. Mas, pensando em quem talvez preferisse algo mais tranquilo (e saboroso), Jarude deu a opção de trocar os ingressos por três pizzas do restaurante Deck. Vanizete não pensou duas vezes e escolheu garantir o jantar em família.

O sorteio rolou na última segunda-feira (26) e reuniu mais de 300 participantes.

A parte mais divertida? Na hora da entrega, foi o próprio Jarude quem assumiu a missão, subiu na moto e foi pessoalmente entregar as pizzas, tudo com o bom humor que já virou marca registrada.

“Fiquei muito feliz, porque foi uma forma descontraída que o Jarude encontrou de se aproximar da gente que acompanha a trajetória dele. E ele faz isso no dia a dia, não espera chegar época de campanha”, contou Vanizete, que recebeu o presente em clima de alegria com sua família.

Para Jarude, a ação foi mais do que um sorteio:

“A política precisa ser vivida com seriedade, mas também com leveza. Estar perto das pessoas, dialogar, surpreender, brincar. Tudo isso também faz parte do nosso jeito de fazer diferente. E se for com pizza no meio, melhor ainda.”

No fim da entrega, o deputado anunciou que um novo sorteio será lançado ainda neste domingo (1) em suas redes.