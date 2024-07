Jarude anuncia R$100 mil para aumentar atendimentos a crianças autistas*

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) visitou, no último sábado (20), o Centro de Equoterapia Eu Acredito, para dar uma boa noticia aos funcionários e, principalmente, às mães atípicas: uma emenda no valor de R$100 mil para contratação de mais profissionais e ampliação no número de atendimentos realizados.

“Já faz três anos que nosso mandato acompanha a equoterapia e eu fico muito feliz de ver esse trabalho acontecendo”, disse Jarude, citando ainda recente matéria divulgada na imprensa local na semana passada, onde mães atípicas revelaram que os atendimentos da equoterapia paralisaram por falta de repasse financeiro da prefeitura.

“Fico muito triste ao ver matérias como as que eu vi essa semana, dizendo que a prefeitura não honrou seu compromisso com a equoterapia, mas hoje eu vim trazer uma boa notícia, já que a prefeitura não cumpriu o seu papel, o nosso mandato está trazendo uma emenda de R$ 100 mil para a equoterapia realizar os trabalhos com as nossas crianças. Então fiquem tranquilos, o trabalho não vai parar se depender do Emerson Jarude”, garantiu o deputado.

O médico equoterapeuta Marcelo Cordeiro agradeceu ao apoio. “Quero agradecer muito ao Emerson Jarude porque desde a primeira vez em que a gente bateu na porta dele ele já comprou a nossa luta e se comprometeu de verdade. Veio até aqui, conheceu o projeto, ajudou no retorno da pandemia e sempre esteve à disposição de nos ajudar como pudesse. Essa emenda contempla mais uma vez essa parceria que já vem dando certo há mais de três anos e agora mais crianças e famílias que estavam à espera de uma vaga para iniciar seu tratamento poderão ser contempladas”, destacou.

