PCAC prende traficante e foragido da Justiça

Na manhã desta quinta-feira, 18, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), obteve êxito em duas prisões de grande relevância em Rio Branco. As operações, conduzidas pela DHPP, resultaram na captura de indivíduos em tráfico de drogas e homicídio.

No primeiro caso, a polícia prendeu um traficante de 31 anos no bairro Recanto dos Buritis. O suspeito foi detido na posse de dois celulares, substâncias entorpecentes, uma arma de fogo e uma quantia em dinheiro. A prisão ocorreu após uma investigação conduzida pela DHPP, que já vinha monitorando o indivíduo. Segundo o Delegado titular da DHPP, Dr. Alcino Ferreira Júnior, o preso era alvo de investigações devido a sua ligação com atividades criminosas e sua participação em conflitos entre facções rivais. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos legais.

