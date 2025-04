Jarude e presidente nacional do NOVO convidam Alan Rick para disputar o governo pelo partido em 2026: “Estamos prontos”

Assessoria

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) esteve em Brasília nesta terça-feira (9) participando do Encontro Nacional de Líderes do Partido Novo, evento que reuniu figuras de destaque da sigla, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o deputado federal Marcel Van Hatten e o presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro.

Durante o encontro, foram apresentados dados e estratégias visando o fortalecimento do NOVO nas eleições de 2026. O momento serviu para alinhar ações e metas a serem executadas nos próximos meses, com foco no protagonismo da legenda em diversas disputas estaduais.

Após a agenda oficial, Jarude e o presidente nacional Eduardo Ribeiro realizaram uma visita institucional ao senador Alan Rick (União Brasil), no Senado Federal. Na ocasião, os representantes do NOVO convidaram o senador para disputar o governo do Acre pelo partido nas eleições do próximo ano.

“Alan é um parceiro e amigo com quem tenho muito alinhamento político e reconheço todo trabalho que ele tem feito pelo nosso estado, tanto como senador, assim como quando era deputado federal. Estamos acompanhando de perto o desenrolar das eleições de 2026 e o NOVO vem para ser protagonista. Prova disso é que estamos aqui hoje fazendo esse convite ao Alan, não só baseado em sonhos e promessas, mas em um planejamento robusto e concreto de realizações para que ele dispute de forma justa as eleições ao governo do estado no ano que vem”, afirmou Jarude.

O NOVO pretende lançar candidaturas competitivas em todo o país e tem apostado na construção de projetos sólidos, com foco em gestão pública eficiente, responsabilidade fiscal e renovação política.

