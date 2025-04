Senador Alan Rick conhece história de paratleta e atende pedido por bicicleta adaptada

Da redação

A bicicleta adaptada — handbike — era um sonho do paratleta Edson Cavalcante. Aos 20 anos, Edson ficou paraplégico após ser vítima de um disparo de arma de fogo. Desde então, encontrou na fé e no esporte caminhos para uma profunda transformação de vida. A história do jovem chegou ao conhecimento do senador Alan Rick no último domingo (6), por meio de Emir Mendonça — também cadeirante — durante a manifestação pró-anistia realizada em frente à Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC).

“Edson era um rapaz perfeito, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, estava andando por caminhos errados, levou um tiro e ficou paraplégico. Deus fez uma mudança de 180 graus na vida dele. Ele passou a treinar natação na vila do Exército, em Cruzeiro do Sul. Saía da Variante na bicicleta até o quartel, indo e voltando — uma média de 30 km de cadeira de rodas. Um dia, o encontrei no sol quente, no meio da estrada, parei e dei carona. Foi quando conheci sua história”, relatou Emir Mendonça.

Hoje com 28 anos, Edson já colhe os frutos do esforço. No sábado (5), ele conquistou três medalhas de ouro no Meeting Paralímpico, em Rio Branco, nas provas de 100m nado livre, 50m livre e 50m costas, pela classe S5 — destinada a nadadores com falta de coordenação motora moderada, transtornos de movimento severos na base do tronco e nas pernas, ou ausência de membros. Com o desempenho, Edson garantiu vaga nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

“Ele precisa da bicicleta adaptada para facilitar a locomoção até o local de treino e para conseguir competir também no ciclismo e triatlo”, explicou Emir.

A bicicleta não é comercializada nas lojas acreanas, mas Emir indicou uma usada que estava à venda. Sensibilizado com a história, Alan Rick comprou a handbike e mobilizou o apoio do empresário Vinícius Araújo, da Casa Araújo, que se comprometeu a realizar a manutenção do equipamento, adequando-o às necessidades do paratleta.

“É impossível não se emocionar com a história do Edson. Um exemplo de superação, de como Deus transforma vidas. Como ser humano, me sinto honrado em poder ajudar”, afirmou o senador Alan Rick.

Para Edson, a nova bicicleta representa não apenas agilidade, mas dignidade e esperança. “Tô muito feliz. Vinha fazendo diversos quilômetros tocando essa cadeira monobloco para poder chegar ao treino que ainda durava 1h30/2h. Saia do treino e fazia mais um longo caminho até a academia e só depois voltar para a casa. Pegando sol quente, sofria demais, não é fácil ser atleta em Cruzeiro do Sul. Agora, com essa bicicleta, acredito que o que fazia em 1h vou conseguir fazer em 25 minutos, né? O senador muda muito a minha vida a partir de hoje”, agradeceu.

Emocionado, Emir ainda relatou que já havia levado o pedido a outros políticos. “Fiz pedidos para um monte de políticos de Rio Branco. Prefeito, governador, outros senadores e ninguém me respondeu. Encontrei o Alan, ele ouviu a história e estamos aqui hoje com a bicicleta.”, disse com a voz embargada.

Fotos: Gustavo Bardales

