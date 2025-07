Jarude lança projeto “Lado a Lado” com mais de 200 vagas gratuitas para equoterapia e avaliações neuropsicológicas no Acre

Assessoria

Em mais uma ação concreta voltada à inclusão e ao cuidado com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) lançou, no último sábado (19), o projeto Lado a Lado, que vai ofertar mais de 200 vagas gratuitas para sessões de equoterapia e avaliações neuropsicológicas a famílias de todo o estado do Acre.

O evento foi realizado no auditório da Uninorte, em Rio Branco, e reuniu centenas de mães, familiares, representantes de associações da causa autista, profissionais da saúde e parceiros da Associação Eu Acredito, que será responsável técnica pelas sessões de equoterapia.

Também estiveram presentes o prefeito do Bujari, Padeiro, e o prefeito de Acrelândia, Olavinho, fortalecendo a parceria com os municípios e reforçando o compromisso institucional de levar o atendimento para além da capital.

“Esse projeto nasce com um propósito simples e poderoso: caminhar lado a lado com quem mais precisa. Não é sobre caridade, é sobre dignidade. A gente quer romper a lógica de que quem depende do poder público precisa se contentar com pouco”, afirmou Jarude durante a cerimônia.

Além das sessões terapêuticas com cavalos, o projeto também garantirá avaliações neuropsicológicas completas, etapa fundamental para que as crianças tenham o acompanhamento correto dentro e fora da escola.

“Sabemos da luta diária de quem tem uma criança com autismo em casa. Conseguir uma avaliação ou uma vaga para terapia é, muitas vezes, impossível para a maioria das famílias. Com o Lado a Lado, a gente está mudando isso com ação real, feita com responsabilidade e coração”, completou o deputado.

O projeto é fruto da destinação de emendas parlamentares do mandato de Jarude e vai contar com uma rede de voluntários e profissionais especializados. A previsão é de que os atendimentos contemplem municípios do interior, descentralizando o cuidado e democratizando o acesso à saúde especializada.

Durante o evento, também foram entregues certificados de agradecimento a voluntários e parceiros, celebrando a união de forças que tornou o projeto possível.