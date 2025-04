Jarude reúne jovens e empossa novo presidente estadual da Juventude do Partido Novo

Grata pelo apoio de sempre. Boa semana!

ASSESSORIA

A Casa 30, sede do Partido Novo em Rio Branco, foi palco neste sábado (5) de um encontro vibrante que reuniu jovens comprometidos com a renovação da política no Acre. O evento marcou a posse de Daniel Guimarães como novo presidente da Juventude do Novo no estado e reforçou o papel dos jovens na construção de um Acre mais justo, seguro e com oportunidades reais para todos.

Daniel Guimarães, que já tem trajetória como militante do partido, assumiu a liderança da juventude estadual com um discurso carregado de propósito. Ele falou sobre os desafios enfrentados pelos jovens acreanos e a responsabilidade que assume diante da nova função.

“Hoje, nosso estado vive um momento difícil na área social. Muitos jovens estão perdidos, sem direção, entrando para o crime por falta de alternativas. O poder público não chega nas comunidades e não oferece uma opção de futuro. E é aí que nós entramos. Nós precisamos ser essa opção. Com projetos educativos, com presença ativa nas escolas, nas universidades, nas periferias. Não dá mais pra ficar esperando. A juventude do Novo tem que ir onde o Estado não está”, declarou Daniel.

Ele também destacou que pretende dar continuidade ao trabalho iniciado por seus antecessores e avançar ainda mais na construção de projetos concretos que façam a diferença no cotidiano da juventude.

“Temos virtudes e temos vontade. Vamos continuar com o bom trabalho que já vem sendo feito, mas vamos ampliar. Queremos envolver mais jovens, fazer ações nas universidades, mobilizar escolas, levar projetos de formação, esporte, cultura. Precisamos criar alternativas para que os jovens escolham um caminho diferente”, completou o novo presidente da Juventude.

Presente no encontro, o deputado estadual Emerson Jarude, conhecido por sua trajetória precoce na política, tendo sido eleito o vereador mais jovem de Rio Branco por dois mandatos e, atualmente, é o deputado mais jovem da Assembleia Legislativa, reforçou a importância da juventude dentro do partido e destacou que o Novo é uma legenda onde os jovens têm, de fato, espaço para participar, opinar e liderar.

“A juventude é o presente, não apenas o futuro. E aqui no Novo, a juventude tem vez, tem voz, tem responsabilidade. O que vimos hoje é a prova disso. Jovens que não vieram aqui buscando cargos ou interesses pessoais, mas movidos pela paixão de transformar o nosso estado”, afirmou Jarude.

O deputado destacou as conquistas da juventude do Novo no Acre, citando o impacto nacional do evento de filiação, realizado no ano passado pelo grupo local.

“Nenhum outro estado fez um evento como o que fizemos aqui em fevereiro do ano passado. Isso é mérito de vocês. Isso mostra a força que temos quando estamos unidos por um propósito verdadeiro. Nosso legado é reconhecido nacionalmente”, disse.

O evento foi encerrado em clima de entusiasmo, com os jovens reafirmando o compromisso de seguir promovendo uma política limpa, inovadora e conectada com os reais desafios da população.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp