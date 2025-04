Deputado Coronel Ulysses reafirma compromisso com a zona rural durante reunião com produtores da Transacreana

O deputado federal Coronel Ulysses reafirmou seu compromisso com as comunidades rurais da região da Transacreana, destacando seu apoio à retomada da tradicional cavalgada, evento cultural que movimenta a economia local e fortalece os laços comunitários. O parlamentar se colocou à disposição para ser um dos patrocinadores da iniciativa, além de colaborar com a resolução de questões formais e burocráticas junto aos órgãos competentes para viabilizar a realização da festa.

Durante o encontro com produtores e lideranças da região, Coronel Ulysses também mencionou que futuramente pretende colaborar com a melhoria da acessibilidade para os moradores que buscam a casa de apoio no ramal do Noca, um local essencial para o acolhimento e atendimento das famílias da área rural.

Outro ponto de destaque foi a doação de insumos próprios feita pelo deputado para viabilizar a recuperação de uma ponte de madeira, facilitando o tráfego de pessoas e o escoamento da produção local.

O deputado tem demonstrado atenção às dificuldades enfrentadas pelas comunidades rurais no acesso à internet e à conectividade.

“Seguiremos trabalhando com responsabilidade e proximidade com o povo, respeitando as necessidades reais de cada comunidade e colaborando com ações que façam a diferença no dia a dia de quem vive e produz no Acre”, destacou Coronel Ulysses.

