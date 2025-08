Jarude se reúne com Adem Araújo e coloca mandato à disposição para fortalecer o futebol acreano

Assessoria

Na manhã desta segunda-feira (data), o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) visitou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, para uma conversa sobre o cenário atual do esporte no estado e possibilidades de apoio institucional ao setor.

Durante o encontro, Jarude colocou seu mandato à disposição da Federação e destacou a importância de investir em políticas públicas que valorizem o esporte como ferramenta de inclusão social, disciplina e oportunidades para a juventude acreana.

“O futebol vai muito além do entretenimento, ele forma caráter, abre caminhos e é paixão enraizada na nossa cultura. Nosso mandato está aberto para apoiar projetos sérios que ajudem a desenvolver o esporte e a dar mais oportunidades para os jovens do nosso estado”, afirmou o parlamentar.

O presidente da FFAC, Adem Araújo, agradeceu a visita e a disponibilidade do deputado, e informou que a Federação já está estruturando novos projetos que visam ampliar o alcance das atividades esportivas e melhorar as condições dos atletas e clubes locais.

“Ficamos muito felizes com a parceria do deputado Jarude. Em breve, vamos apresentar os projetos já estruturados para que, juntos, possamos impulsionar o futebol acreano e oferecer mais dignidade para quem vive o esporte no dia a dia”, disse o presidente.

A reunião marca o início de um diálogo que pretende gerar frutos não apenas dentro de campo, mas também fora dele, beneficiando jovens atletas, técnicos, dirigentes e toda a cadeia esportiva do Acre.