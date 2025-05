Sena Madureira recebe jogo solidário promovido pelo senador Alan Rick com presença do ex-Flamengo Léo Moura

Sena Madureira viveu uma noite de celebração e solidariedade nesta quinta-feira (22), com a realização de um jogo festivo no Estádio Marreirão. O evento, promovido pelo senador Alan Rick (União Brasil/AC), marcou o primeiro ano de funcionamento da Escolinha Léo Moura no município e reuniu autoridades, atletas e a população em geral.

A partida solidária reuniu dois times formados por amigos do senador Alan Rick e do ex-prefeito Jairo Cassiano contra a equipe do prefeito Gerlen Diniz e do vice Elvys Dany, com apoio do Instituto Maria Matos e da prefeitura de Sena Madureira. O evento teve como objetivo celebrar os avanços sociais promovidos pelo projeto, que atualmente atende 250 crianças na cidade.

Além da festa esportiva, o público participou ativamente com a doação de alimentos não perecíveis, garantindo ingresso solidário e concorrendo ao sorteio de três camisas oficiais do Flamengo autografadas pelo elenco rubro-negro.

Durante a programação, o senador Alan Rick anunciou a destinação de R$ 1,4 milhão para a construção de uma quadra de grama sintética coberta que sediará o segundo núcleo da escolinha em Sena Madureira. O novo espaço será implantado no Segundo Distrito, em terreno doado pela Prefeitura.

“Esse projeto vai muito além do futebol. Queremos incentivar nossas crianças a serem bons alunos, respeitarem seus pais, professores e se tornarem grandes cidadãos. Eu fui uma criança que não teve chuteira, que não teve uniforme, e hoje poder proporcionar isso para outras crianças é uma grande alegria. E pra aumentar a felicidade do público presente, que doou os alimentos, trouxemos as 3 camisas autografadas pra esse sorteio”, afirmou o senador.

Ao todo, Alan Rick já destinou R$ 4,2 milhões para a implantação e manutenção da Escolinha do Léo Moura no Acre. Atualmente, o projeto conta com sete núcleos em cinco municípios e deve alcançar 12 unidades em breve.

O prefeito Gerlen Diniz destacou a importância da iniciativa. “Sena Madureira é uma cidade carente, com cerca de 70% da população inscrita no Bolsa Família. Por isso, esse projeto é fundamental. A Prefeitura é parceira e oferece total apoio com a cessão de campo, quadra. Só temos a agradecer ao senador, ao Léo Moura por esse projeto estar sendo desenvolvido aqui”, disse.

O deputado federal Roberto Duarte também prestigiou o evento e elogiou a fala de Léo Moura em defesa da educação. “O trabalho do Instituto não é apenas físico, é emocional e educativo. E como o Léo disse, a escola deve vir sempre em primeiro lugar. A educação é a base para transformar realidades. Me coloco à disposição para fortalecer ainda mais essa iniciativa. Parabéns ao senador Alan Rick que teve essa sensibilidade”, declarou.

Léo Moura ainda recebeu uma Moção de Aplauso concedida pela Câmara Municipal de Rio Branco, por indicação do vereador Zé Lopes. A homenagem foi entregue pelo próprio vereador, ao lado do senador Alan Rick, como reconhecimento pelo impacto social e esportivo do projeto no estado.

O pequeno rubro-negro Cecílio Lucas, de 10 anos, levou uma das camisas autografadas.

“Eu tô muito feliz! Meu sonho é conhecer o Pedro, mas já tô muito emocionado por conhecer o Léo Moura e ganhar essa camisa autografada por todos eles. É um presente que eu nunca vou esquecer!”