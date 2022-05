Jenilson estreia programa Bom Dia Trabalhador e diz que o Acre precisa de um novo projeto de desenvolvimento

ASSESSORIA

O pré-candidato ao Governo do Acre, deputado estadual Jenilson Leite (PSB), estreou nesta segunda-feira (23), o programa Bom Dia Trabalhador. No ar todas as segundas-feiras a partir das 5h30 da manhã, por meio de sua página no Facebook, Dr Jenilson Leite, o pré-candidato traz temas relevantes e de interesse do povo acreano, com a possibilidade de interação com o público que acompanha. O objetivo é dialogar sobre um novo modelo de desenvolvimento para o Acre. “Todas as semanas vamos estar aqui falando sobre a questão do trabalhador acreano que hoje enfrenta muitas dificuldades”, pontua Leite.

Na estreia, Jenilson falou sobre os índices de desemprego no Acre que estão crescendo a cada ano. De acordo com dados do IBGE, cerca de 56 mil pessoas estão em busca de uma vaga mercado de trabalho no estado, sendo que a porcentagem de pessoas desocupadas saltou de 13,2% em 2021, para 14,8% no primeiro trimestre deste ano. Um aumento de 5 mil pessoas fora do mercado de trabalho apenas entre janeiro e março.

“A economia do nosso estado gira, majoritariamente, em torno do serviço público, depois vem o comércio e por último os outros setores, como a agricultura e pecuária que, juntos, representam apenas 8% do nosso PIB, por isso precisamos repensar o modelo de desenvolvimento econômico do nosso estado de forma que dialogue com nossa realidade e para saber quais setores podemos investir para ajudar a alavancar o crescimento do nosso estado, gerando portas de trabalho e renda”, diz.

Uma pauta que tem defendido é o uso das novas tecnologias para ajudar no desenvolvimento e gerar novas oportunidades.

“Não dá para fecharmos os olhos para as novas tecnologias, para este mundo da internet, é como se antigamente fechássemos os olhos para a luz elétrica, que sabemos o salto que representou para o desenvolvimento da produção e melhoria de vida. E atualmente vemos o poder da tecnologia da informação, sobretudo pudemos ver nesse período de pandemia, onde tudo fechou e as vendas continuaram por meio de aplicativos. Outro exemplo é o setor bancário que hoje oferece boa parte dos seus serviços por meio de aplicativos, isso é uma demonstração de avanço, por que os serviços públicos não avançam dessa forma também? porque falta planejamento, falta gestão, falta entender que a população vive um momento com combustíveis caros e o poder executivo pode facilitar a vida da população e por isso, está em nosso plano de governo a digitalização dos serviços públicos, um dos exemplos é a criação da Oca Digital, que vai permitir que muitos serviços que hoje só são oferecidos presencialmente, possam ser feitos de forma digital, poupando o tempo do cidadão e diminuindo custos da máquina pública”, exemplifica.

Nas próximas semanas, áreas da saúde, educação, produção e outras. A intenção do pré-candidato é expandir a exibição do programa para rádios na Capital e interior do estado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp