Petecão lança plataforma para população contribuir com seu Plano de Governo

O pré-candidato ao governo do Estado, Sérgio Petecão, lançou uma plataforma para garantir a participação popular na construção do seu plano de governo, em evento do Partido Social Democrático (PSD)realizado na noite desta sexta-feira, 20, na Tenda Amarela.

O evento contou com a presença da suplente de senadora, Maria das Vitórias, do pré-candidato a vice-governador, João Tota Filho, e da pré-candidata a senadora, Dra. Vanda Milani, além dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais do PSD.

A apresentação reuniu representantes de diversos segmentos da sociedade. Na ocasião, foi exposto o diagnóstico da situação atual do estado e os eixos que nortearão o Plano de Governo de Petecão, coordenado pelo economista Orlando Sabino.

Petecão falou da importância da participação popular na elaboração do plano. “Nós vamos discutir o plano de governo em todo o estado, ouvindo as pessoas de todas as regionais. Não adianta fazer plano de governo mirabolante, de 1000 folhas, e depois não cumprir nada. O nosso objeto é fazer um plano que nós possamos executar”, garantiu o pré-candidato ao governo.

Qualquer pessoa da sociedade civil pode deixar sua sugestão para a elaboração do plano de governo do Petecão acessando o site www.petecao.com.br/planodegoverno

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp