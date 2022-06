Jenilson finaliza primeira fase do Plano de Governo e avança na construção de propostas com participação popular

ASSESSORIA

O pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB, Jenilson Leite, finalizou a primeira fase da construção do seu Plano de Governo, que consistiu em oficinas temáticas.

Foram realizadas 12 reuniões com segmentos de Educação, Saúde, Justiça e Segurança Pública, Infraestrutura, Governança, Direitos Humanos, Esportes, Ciência e Tecnologia da Informação,

Cultura e Lazer, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Neste primeiro momento, foram ouvidos especialistas em cada área, além de gestores e ex-gestores que com suas experiências, vão colaborar na construção.

“Foram reuniões muito proveitosas e contamos com a participação de um time de peso em cada área, sou grato por cada contribuição, pois nossa intenção é construir um documento que vai nortear nosso trabalho durante os quatro anos de um possível mandato e nada melhor do que fazer isso contando com a ajuda de quem entende e tem experiências exitosas”, disse Jenilson.

De forma paralela aos encontros, o pré-candidato lançou seu site oficial como ferramenta para participação popular, lá é possível preencher um formulário e enviar a contribuição para qualquer uma das áreas.

“O nosso site tem recebido uma demanda muito grande de sugestões. As pessoas estão ansiosas por mudanças e querem contribuir na construção de um Governo que esteja alinhado com as reais necessidades de nossa gente”, pontuou Leite.

Nesta quinta-feira (23) Jenilson inicia uma nova etapa, que é a de visita aos municípios para conversar com a população, prefeitos e vereadores. A ideia é ouvir quais são as necessidades mais urgentes que eles esperam do futuro governador.

“Chegamos hoje ao Jordão, depois passaremos por Tarauacá e Tarauacá, o objetivo é visitar os municípios para ouvir o povo, que é quem realmente sabe o que precisa ser feito a curto, médio e longo prazo. Estamos motivados nessa caminhada e esse momento de construção é um dos mais importantes”, disse.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp