Jornal oaltoacre e imprensa da fronteira são recebem homenagem do Bombeiros do Acre

Editor Chefe do jornal oaltoacre.com, Alexandre Lima (d), recebeu a homenagem do Coronel Carlos Batista, juntamente com a Secretaria de Comunicação do Acre, Nayara Azevedo e diretor da Rádio aldeia FM em Brasiléia, Leo Costa.

Em uma solenidade onde reuniu os novos e experientes jornalistas do Acre na sede do comando do Corpo de Bombeiros do Acre, na tarde desta quarta-feira, dia 16, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, Coronel Carlos Batista, promoveu a solenidade de entrega de medalhas “Amigo do Bombeiro”.

Jornalistas de várias categorias (Rádio, TV, Sites, Fotográfos, cinegrafistas, repórteres), foram homenageados. O evento foi marcado por muita emoção e seria a primeira vez que a Instituição oferece uma medalha aos profissionais da imprensa acreana.

Jornalistas Alexandre Lima, editor chefe do jornal oaltoacre.com, recebendo a medalha “Amigo do Bombeiro” das mãos do comandante geral, coronel Carlos Batista – Foto: Sérgio Vale

O jornal oaltoacre.com recebeu a honraria na pessoa do editor chefe Alexandre Lima, que representou e recebeu a medalha do jornalista Almir Andrade, que não pode estar presente no evento. A secretária de comunicação do governo, Nayara Lessa, também foi homenageada juntamente com o diretor da Rádio Aldeia FM de Brasiléia, Leo Costa.

Segundo a organização, a medalha foi criada a partir do Decreto nº 10.419 de 27 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 12.460. Tem como objetivo reconhecer ostensivamente, valorizar e laurear os serviços meritórios e virtudes cívicas, bem como distinguir o relevante trabalho daqueles que tenham contribuído de forma significativa para o fortalecimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

Coronel Batista destacou a importância dos profissionais que levam com seriedade e honradez, a notícia dos trabalhos da corporação que tem um importante papel no Estado do Acre. No final do seu discurso, o oficial bateu continência em respeito aos jornalistas presente que receberam a homenagem.

Em especial, o jornal oaltoacre.com agradece a parceria do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado na cidade de Epitaciolândia, em nome de todos os bombeiros que sempre mantiveram o carinho com este jornal desde sua fundação em 2005.

