Gefron apreende cerca de 6kg de cocaína na BR 317: Suspeito fugiu

O Grupo Especial de Fronteira – Gefron, especializado no combate de drogas, armas e contrabando que vem atuando na região de fronteira do Acre, evitou na tarde desta quinta-feira, dia 17, que mais uma carga de drogas chegasse as ruas da capital do estado do Acre, Rio Branco.

Segundo foi apurado no momento que chegava à viatura do Gefron na delegacia da Polícia Federal, localizada na cidade de Epitaciolândia, a apreensão aconteceu quando a viatura avistou uma moto de alta cilindrada na BR, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, e resolveram realizar o acompanhamento tático de longe.

Em dado momento, percebendo a viatura, o condutor da moto teria jogado uma mochila e fugiu pela BR em alta velocidade. Foi quando resolveram pedir apoio do Grupo CP Cães da Capital, para localizar a mochila e verificar o que teria dentro.

Foi quando descobriram que era pouco mais de 6 quilos de cloridrato de cocaína, real motivo da fuga desesperada do motociclista. A droga apreendida foi entregue na delegacia da PF e o caso está sendo investigado e tentativa de localizar o suspeito.

Veja vídeo no momento da chegada da viatura com a droga empreendida.

