Jovem de 20 anos morre durante caçada no interior do Acre e suspeita é de tiro acidental

O jovem Antônio Francisco França Carneiro, de 20 anos, morreu com um tiro de espingarda na noite dessa segunda-feira (20) durante uma caçada com amigos no Ramal do Espinhara, zona rural do Bujari, interior do Acre.

Conforme registro no Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o irmão da vítima relatou à polícia que o rapaz estava com duas pessoas caçando, quando em determinado momento eles se separaram na mata e um deles viu alguns galhos se mexendo e pensou ser um animal selvagem. Foi então que ele acabou atirando com a espingarda e atingiu a vítima.

O familiar informou ainda que não tem conhecimento de desavença entre os dois e que, de imediato, os amigos prestaram socorro à vítima e a levaram até a estrada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares e quando o rapaz chegou até a BR-364, a equipe médica já estava na estrada e fez os primeiros atendimentos. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância a caminho do Pronto-Socorro de Rio Branco.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital para os devidos procedimentos. Apesar de a família alegar que o tiro foi acidental, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Bujari. O g1 entrou em contato com o delegado da cidade, mas não obteve resposta até última atualização desta reportagem.

