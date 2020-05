Jovem denúncia agressões do ex-namorado através das redes sociais em Cruzeiro do Sul

A cruzeirense Renara Sá denuncio as supostas agressões do namorado na noite deste domingo (17), em seu perfil nas redes sociais.

Na postagem Renara mostrou o sangramento em seu rosto e digitou. “Sem motivo, sem razão, 3 cortes na testa. Nada justifica! Está doendo? Está, mas o que mais dói é o coração (o que eu falei com o cara do hospital que me atendeu)”, disse a vítima.

A vítima acusa o seu namorado identificado por Júnior do Beer Center, de violência doméstica. Na sua página, contudo, não detalhou como ocorreram as agressões, mas mostrou ferimentos na cabeça, afirmando ter ido ao hospital.

Recentemente, no mundo, muitas mulheres tem tomado coragem para denunciar namorados e maridos. Essas ações tem dado um apoio para casos que ocorrem corriqueiramente.

Segundo Renara, a polícia foi acionada mas até o momento não obteve resposta. “Que a polícia faça sua parte, porque ligamos mas ninguém se quer foi lá“, disse .

Leia a postagem:

Certa vez eu li uma frase que dizia : não se diminua pra caber no mundo de alguém , na época eu achei ter entendido tudo , mas com o tempo fui descobrindo que vai além . Eu como taurina nata que sou , signo que é extremamente apegado e extremamente apaixonado , sempre fiz jus a meu signo . Sempre intensa demais , lembro que quando via aquelas enquetes de casal que tinha quem era mais carinhoso sempre marcava que era eu . Em todos relacionamentos que tive sempre eu era a mais carinhosa , eu que preparava surpresas nos aniversários de namoro , eu que dizia “te amo “ todas as noites antes de dormir , mesmo não recebendo de volta . Outra pessoa já teria até parado de dizer já q não era correspondido mas eu nunca deixei , eu que sempre amei postar foto do casal, de revelar foto e por na sala , sempre eu . Ao longo dos meus 24 anos anos de vida tive muitas decepções e promessas de mudanças e cada vez q ele dizia q ia mudar eu acreditava com todas forças. Eu entendia que não tava legal e que precisava sair dali mas no fundo eu pedia baixinho pra que dessa vez fosse diferente e eu pudesse viver o amor que eu sonhei pra mim , pra nós . Com o tempo fui deixando de postar fotos , pq sentia vergonha , fui parando de preparar surpresas pq sabia q não valia a pena , fui deixando de ser intensa e fui me limitando a viver aquele amor pequeno achando que aquilo era o máximo que eu podia conseguir .

Desejava acordar um dia e já não amar mais , já não me decepcionar tanto , não falar , não sentir . Sempre com aquele desejo que um dia ele acordasse e descobrisse que eu sou o amor da vida dele . Dizem q o amor não é tudo pra manter um relacionamento mas ele é o começo de tudo , e foi ruim cair na real , foi ruim entender que apesar de ter dados tantos motivos ele não me amava , foi doído entender que não era falta de jeito e sim falta de amor .

3 anos juntos e ele se quer conseguia dizer um “eu também “ quando eu dizia que amava .

E eu não sei em que momento eu fui achando isso normal . Não sei em que momento fui me diminuindo pra caber no falso Amor dele . Em que momento eu senti vergonha de demonstrar tudo que eu sinto 😔

O amor acaba , o amor acaba …

Aos 24 anos descobri q o amor destrói . Pelo menos o não correspondido . 3 anos perdoando as traições , humilhações diárias , falta de afeto , falta de respeito . Mas nem nos meus maiores pesadelos imaginava q eu passaria por uma situação dessa . Sem motivo , sem razão . 3 cortes na testa . Nada justifica ! Está doendo ? Está ! mas oq mais dói é o coração (o que eu falei com o cara do hospital que me atendeu ) . Quando minha vista escureceu e eu caí eu só conseguia pensar : não acredito que isso tá acontecendo comigo . Só espero que Deus me dê forças pra superar isso . Que a polícia faça sua parte . Pq ligamos mas ninguém se quer foi lá . Mas a justiça de Deus não falha . 🙏

