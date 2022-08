Jovem leva “chifrada” e fica em estado grave

Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após atingido com uma chifrada na parte externa da coxa direita por um boi na área rural do município de Senador Guiomard, interior do Acre. O fato ocorreu na tarde desta terça-feira (09).

Após o acidente, a vítima identificada por Pedro Barlen foi socorrida por outras pessoas que estavam no local, e encaminhado ao Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, onde chegou com um sangramento ativo, correndo risco de morte.

Por conta da gravidade do ferimento, a unidade de saúde acionou o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que tem uma viatura na base do município, facilitando o acesso mais rápido, para fazer a transferência do jovem para o Pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com informações, o homem é peão de uma fazenda, e estaria cuidando de um boi quando ocorreu o acidente. O bovino se assustou, foi para cima e atingiu o homem. Pedro deu entrada no PS em estado gravíssimo.

