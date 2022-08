Acidente entre carro e moto deixa um motociclista ferido no Aviário

O motociclista Duriã Lopes de Souza, 29 anos, foi vítima de um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (09), no bairro Aviário, em Rio Branco.

Conforme informações, o condutor do veículo, José Ribamar de Souza, 63 anos, trafegava em seu Siena, de cor vermelha, placas QLV-2420 na travessa Santa Inês, quando foi fazer uma convenção para entrar em uma rua a esquerda, o motociclista que trafegava logo atrás, e estaria tentando ultrapassar para entrar na mesma rua, não teve tempo de frear e bateu na lateral do veículo. Com a queda, o rapaz foi arremessado da moto e caiu na calçada.

Foto: Ecos da Notícia

Foto: Ecos da Notícia

Populares acionaram o SAMU, que prestou socorro a vítima e em seguida encaminhou Duriã a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral. O motociclista ficou com alguns hematomas no corpo e teve escoriações leves. O motorista do veículo não teve ferimentos e aguardou no local todos os procedimentos tomados e cabíveis no momento.

Policiamento de trânsito esteve no local para preservar a cena do acidente, para o trabalho da perícia.

