



Em mais uma edição ofertando diversos serviços gratuitos à população, desta vez na regional Calafate, onde ficam localizados 42 bairros de Rio Branco, o Juntos pelo Acre, promovido neste sábado, 28, realizou um total de 3.440 atendimentos. O programa é uma ação do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e parceiros.

A vice-governadora Mailza Assis, que também é secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, participou da ação, agradeceu os parceiros e reforçou que o governo do Acre vai continuar com foco em priorizar quem mais precisa, oportunizando serviços gratuitos à população.

“Essa foi minha última participação enquanto secretária da SEASDH, uma pasta que tenho em meu coração e que geri com muito amor e carinho, e como vice-governadora, já que a partir do dia 2 de abril assumo o governo. Gostaria de destacar o apoio do governador Gladson Camelí, que sempre esteve conosco dando todo apoio e suporte, e também os parceiros que sempre estão conosco nesta importante ação. Reforço aqui o compromisso do Estado em levar serviços à população e fica aqui o compromisso de que essa força-tarefa continua daqui para frente ainda mais fortificada”, garantiu.

Ao total, 1.410 pessoas foram atendidas, 929 cadastradas, 141 passaram pelo registro civil, 482 crianças passaram pelas ações recreativas, 145 atendimentos de clínica geral, entre outros. O Guarda-Roupa Social, ação específica da SEASDH, foi destaque com 770 atendimentos.

A iniciativa reuniu mais de 40 serviços gratuitos em um único espaço, envolvendo áreas como saúde, assistência social, cidadania, emprego e direitos.

The post Juntos pelo Acre realiza mais de 3,4 mil atendimentos na Regional Calafate, em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...