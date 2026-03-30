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Acre

Operação ‘Na Mesa do Consumidor’ intensifica fiscalização em estabelecimentos de Cruzeiro do Sul

mar 29, 2026


O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) realizou, entre os dias 23 e 27 de março, a operação “Na Mesa do Consumidor” no município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. A ação contou com a parceria da Vigilância Sanitária Municipal e do Setor de Fiscalização de Tributos, com foco em estabelecimentos que comercializam alimentos, como restaurantes e lanchonetes.

Ação visa segurança e proteção dos consumidores Foto: cedida

A iniciativa teve caráter educativo e fiscalizatório e buscou verificar a regularidade dos empreendimentos, garantindo o cumprimento das normas de defesa do consumidor, das exigências sanitárias e das obrigações tributárias. Durante as inspeções, foram analisados os preços praticados, possíveis abusos, além da exigência de notas fiscais e planilhas de custos.

De acordo com o chefe da fiscalização no Juruá, Arud Freitas, a operação tem como objetivo assegurar mais transparência nas relações de consumo e coibir práticas irregulares no comércio local. “Nosso trabalho é orientar, mas também agir quando identificamos irregularidades, sempre visando proteger o consumidor e garantir um comércio justo”, destacou.

Durante a ação, cada órgão atuou dentro de sua área de competência, orientando os proprietários sobre boas práticas sanitárias, manipulação adequada de alimentos e a importância da clareza nas informações prestadas ao consumidor.

Operação teve intuito educativo e de prevenção Foto: cedida

O coordenador do Procon na Divisão Regional do Juruá, Vasco Júnior, ressaltou que a atuação integrada fortalece a segurança alimentar e contribui para um ambiente comercial mais organizado.

“Essa ação é fundamental não apenas para fiscalizar, mas também para orientar os empreendedores sobre a importância de atuar dentro da legalidade, garantindo a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Quando os órgãos trabalham de forma integrada, conseguimos ampliar a proteção ao consumidor, promover a segurança alimentar e fortalecer o comércio local, criando um ambiente mais justo tanto para quem vende quanto para quem compra”, afirmou.

Vasco também destacou e parabenizou o empenho de toda a equipe envolvida, que segundo ele, tem atuado com responsabilidade e compromisso durante as fiscalizações.

O Procon seguirá com as fiscalizações que continuarão sendo realizadas de forma periódica no município, priorizando ações preventivas, educativas e de orientação aos comerciantes.

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