Ladrão de fiação é preso por segurança de condomínio

A Guarnição do Primeiro Batalhão da Polícia Militar, foi acionada para prender um homem acusado de furto no Residencial Alphaville localizado na Br364 estrada do Custódio Freire em Rio Branco Acre.

Segundo relato dos polícias, eles estavam em patrulhamento quando receberam denúncia via COPOM, de que um homem não identificado teria furtado fio de cobre dentro do Residencial Alphaville, a ação só não logrou êxito porque um segurança particular do residencial conseguiu impedir a ação do criminoso e rendeu o mesmo até a chegada da polícia.

Foto: ecos da notícia

Os polícia conduziu o homem até a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA para procedimentos judiciais.

