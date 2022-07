Operação ‘Checklist’ do MP e Polícia Militar cumpre 58 mandados no AC contra organização criminosa

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e a Polícia Militar cumprem 58 mandados judiciais contra organização criminosa. A operação “Checklist” foi deflagrada nesta quinta-feira (14) em cinco cidades do acre.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organização Criminosa. Ao todo, são 38 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Rio Branco, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul e Feijó.

Mais de 60 policiais militares atuam na operação, que também tem o apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, além de promotores do Gaeco.

Conforme o MP-AC, o nome da operação vem do aprofundamento das investigações sobre o núcleo burocrático da organização criminosa, que operava no controle de novos integrantes, além da permanência e exclusão destes nos cadastros da facção.

