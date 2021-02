Loja de departamento é invadida por veículo após condutor perder controle em Epitaciolândia

Era por volta das 19h50 desta sexta-feira, dia 12, quando o comando da Polícia Militar foi acionada através do número de emergência (190), de que um veículo teria se envolvido em um acidente na Avenida Santos Dumont, centro comercial de Epitaciolândia.

No local, os policiais encontraram a loja de departamento Gazin, com suas portas de vidros estilhaçadas e um veículo modelo Toyota/Etyus automático, placas QLX 7979 no seu interior. Este teria invadido o estabelecimento após o condutor ter perdido o controle.

Segundo foi registrado no Boletim de Ocorrência (B.O.), foi o motorista que acionou a Polícia Militar após o incidente. O mesmo confessou que tinha pouco conhecimento com veículo automático, se equivocando com os pedais fazendo com que o veículo invadisse a loja.

O gerente da loja foi acionado e o motorista que nada sofreu, assumiu o prejuízo, se responsabilizando em pagar por 13 maquinas de lavar roupas, 8 fogões e a porta de vidro. Segundo foi informado, o veículo teria seguro.

