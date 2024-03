Mãe de sobrevivente de queda de avião pede ajuda para custear despesas médicas do filho

Francisca Raimunda de Fonte, mãe de Matheus Jeferson Fonte, que sobreviveu à queda de um avião em Manoel Urbano no dia 18 de março, pede ajuda para auxiliar no custeio das despesas médicas do filho, internado no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, no Amazonas.

Segundo Francisca Raimunda, o dinheiro arrecadado será usado nas despesas do acompanhamento que faz junto ao filho, que está na Unidade de Terapia Intensiva, e nas próprias despesas médicas.

Em entrevista ao site G1, Raimunda destacou as dificuldades enfrentadas, especialmente em relação à alimentação e aos cuidados básicos: “Para quem não tem condições, é complicado para se manter. A gente tá só na fé em Deus, né? Tá só eu com ele. (…) A maior parte do custo que eu tenho é com alimentação e produtos de higiene. Tenho que comprar fralda, pomadas pra ele, é tudo eu (sic) que compro.”

Matheus foi transferido para o CTQ em Manaus no dia 25 de março, visando receber tratamento especializado para as queimaduras decorrentes do acidente. As doações estão sendo recebidas através da chave PIX 68 99994-1030, em nome de Francisca Raimunda de Fonte.

A situação de Matheus teve uma reviravolta após um procedimento de limpeza dos ferimentos, levando-o a ser encaminhado para a UTI. Matheus é o esposo de Suanne Camelo, que também estava no voo e morreu na noite de quarta-feira (27). Ela foi a segunda vítima fatal do acidente. O piloto do avião, Valdir Roney de Souza Mendes, e a biomédica Amélia Cristina Rocha Marques continuam internados na UTI do Centro de Queimados de Manaus.

