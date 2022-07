Mais de 100 litros de combustíveis são apreendidos em Epitaciolândia

G1

A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (7), 110 litros de combustíveis que estavam sendo comercializados de forma ilegal em uma residência no Bairro Satel, no município acreana de Epitaciolândia.

A apreensão foi feita por agente da Polícia Federal, após uma denúncia anônima. Durante a ação, os agentes ainda apreenderam duas motocicletas bolivianas.

De acordo com a PF, os dois responsáveis pelo transporte e comercialização do combustível e também o comprador que estava presente no momento em que a equipe chegou ao local foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia para apuração dos fatos.

Mais de 100 litros de combustível foram apreendidos durante a ação — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp