Mais de mil pessoas receberam alta e estão curadas do coronavírus no Acre

Apesar de registrar um número recorde de contaminados pelo coronavírus nesta quarta-feira (20) no Acre, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que mais de 1 mil pessoas já receberam alta médica – o que traz ainda mais esperança e alívio para os acreanos.

Ao todo, são 1031 pessoas livres do vírus, de acordo com o último Boletim Epidemiológico da Sesacre.

O estado pontuou 335 novos casos diagnosticados nesta quinta.

A incidência da COVID-19 no Acre é de 319,4 casos por 100.000 habitantes. Os municípios de Acrelândia e

Plácido de Castro apresentam as maiores incidências do Estado com 589,9 e 541,5/100.000 habitantes,

respectivamente.

