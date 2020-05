Bolsonaro comemora chegada de mais 8 mil comprimidos de cloroquina no Acre

Os brasileiros acordaram nesta quarta-feira (20) com uma notícia polêmica divulgada nos principais veículos de comunicação: o Ministério da Saúde divulga as orientações e o protocolo para o uso da cloroquina nos casos de pessoas com coronavírus, inclusive no tratamento precoce – pauta de diversos debates nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o presidente Jair Bolsonaro comemorou também nesta quarta-feira o transporte de uma carga de comprimidos do fármaco, pelo avião do 12º Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro, para a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), que aconteceu na madrugada do última dia 15 de maio.

No post, Bolsonaro acrescentou o gif de uma bandeira brasileira, em comemoração.

De acordo com a página oficial do Exército, foram transportados 8 mil comprimidos de cloroquina para abastecer a Secretaria Estadual de Saúde do Acre e mil comprimidos para prover a 17ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Sl). Diversos EPI também foram encaminhados ao 61° Batalhão de Infantaria de Selva (61° BIS), sediado em Cruzeiro do Sul, e ao Comando Fronteira Acre/ 4° Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron Acre/4° BIS), localizado em Rio Branco.

Em contato com a Sesacre, o secretário Alysson Bestene confirmou o recebimento e disse que os comprimidos serão utilizados, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, nos casos de casos de coronavírus.

