Mara Rocha solicita à PRF, scanner veicular e equipamentos para o combate ao crime no Acre 

A Deputada Federal Mara Rocha enviou ofício ao Diretor da Polícia Rodoviária Federal – PRF, Dr. Silvinei Vasques, para tratar sobre novos equipamentos para o combate ao crime organizado no Acre.

No pedido a parlamentar solicitou o envio de efetivo juntamente com equipamentos de inteligência, a exemplo scanners capazes de verificar veículos em movimento e identificar neles eventuais indícios de crime, como drogas, armas, explosivos, munições, pessoas (tráfico de seres humanos) e outros, no Estado do Acre.



“O Estado do Acre, enfrenta um problemas com o combate à criminalidade, e o crime organizado é potencializado pela enorme produção de entorpecentes nos países que fazem fronteira conosco. Essa característica nos qualifica para receber esses aparelhos e tecnologias”, explicou a Deputada Federal.

“Os equipamentos solicitados, permitirão que as forças policiais possam investigar pessoas e veículos suspeitos, de forma segura para todos. Isso dará mais eficácia e eficiência à Polícia, que estará manuseando o que existe de mais modernos em termos de material de combate ao crime”, finalizou Mara Rocha.



